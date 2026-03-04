В ГД призвали увеличить до 90 дней оплачиваемый больничный по уходу за ребенком

Как отметила Лантратова, сейчас пособие по временной нетрудоспособности при уходе за ребенком до 8 лет выплачивается в размере 100% среднего заработка. При этом оплачиваются не более 60 календарных дней в году, а при заболеваниях из специального перечня — до 90 дней.