В ГД призвали увеличить до 90 дней оплачиваемый больничный по уходу за ребенком

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) направила председателю Социального фонда РФ Сергею Чиркову письмо с предложением увеличить лимит оплачиваемого больничного по уходу за ребенком с 60 до 90 календарных дней в году. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Представляется целесообразным внесение изменений в законодательство путем увеличения лимита оплачиваемого больничного до 90 календарных дней в году, а в случае, если ребенок младше 5 лет, до 120 дней при особых заболеваниях», — говорится в обращении.
Как отметила Лантратова, сейчас пособие по временной нетрудоспособности при уходе за ребенком до 8 лет выплачивается в размере 100% среднего заработка. При этом оплачиваются не более 60 календарных дней в году, а при заболеваниях из специального перечня — до 90 дней.
По словам депутата, в ее адрес поступают обращения граждан о том, что установленного лимита часто не хватает, особенно если ребенок младшего возраста часто болеет. После исчерпания лимита дальнейший уход за ребенком не оплачивается, что может сказаться на финансовом положении семьи, подчеркнула она.
«Данная мера позволит семьям пережить сложный период болезни маленького ребенка без страха потерять средства к существованию, а также сохранить прежний уровень жизни, при этом не жертвуя надлежащим уходом за ребенком», — заключила Лантратова.