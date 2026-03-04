Лерчек из-под домашнего ареста госпитализировали в онкологическую реанимацию

Проблемы с законом у Лерчек начались весной 2023 года. Тогда Валерию и ее мужа Артема задержали по обвинению в неуплате налогов (на 300 млн рублей) и отмывании денег. Супруги погасили долг и дело было закрыто. Сразу после этого Чекалины объявили о разводе. А еще через полгода их снова задержали по обвинению в валютных операциях по подложным документам.