Лерчек из-под домашнего ареста госпитализировали в онкологическую реанимацию

Недавно родившая четвёртого ребёнка блогер Лерчек госпитализирована в онкологическую реанимацию.

Источник: Комсомольская правда

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, госпитализирована в онкологическую реанимацию. Об этом информирует РИА Новости.

«Валерию во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию», — цитирует агентство источник, близкий к окружению Чекалиной.

Собеседник агентства добавил, что новорожденный ребёнок Чекалиной остался дома.

Напомним, Московский городской суд отклонил апелляцию блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и оставил её под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в феврале блогерша Лерчек родила сына. Для интернет-дивы это уже четвертый ребенок. Старшие дети Чекалиной — двойняшки (мальчик и девочка), рожденные в 2016 году, а также еще один сын, появившийся на свет в 2022-м.

Проблемы с законом у Лерчек начались весной 2023 года. Тогда Валерию и ее мужа Артема задержали по обвинению в неуплате налогов (на 300 млн рублей) и отмывании денег. Супруги погасили долг и дело было закрыто. Сразу после этого Чекалины объявили о разводе. А еще через полгода их снова задержали по обвинению в валютных операциях по подложным документам.