Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал идеальные подарки на 8 Марта, которые обойдутся в тысячу рублей

Психолог Решетов: за тысячу рублей на 8 Марта можно подарить набор чая или кофе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Психолог Павел Решетов в интервью NEWS.ru рассказал, чем порадовать женщин в праздник, если бюджет ограничен тысячей рублей. По его словам, дорогой подарок не главное — важнее внимание и искренность.

— За тысячу рублей можно подарить книгу любимого автора, но только если женщина любит читать. Также подойдут наборы чая или кофе, билеты в театр, на концерт или в музей, — поделился специалист.

Отличный вариант — подарки своими руками. Чашки с красивым дизайном или гравировкой, а для творческих девушек — краски, кисти, наборы для рукоделия.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 29-летний Владислав Нестеренко никогда не думал, что от него будет зависеть человеческая жить, тем более незнакомца. Мужчина около пяти лет служит в рядах МВД. Однако экстренная помощь лейтенанта полиции понадобилась не на посту, а в стенах больницы. Подробности.