Командир МКС: гиперспектрометр позволяет с орбиты различить породы деревьев

«Особенность этой аппаратуры в том, что она не просто делает снимок, а получает спектральную карту каждого объекта на Земле, то есть регистрирует изображение объекта в разных диапазонах частот по отдельности. С помощью этого прибора можно увидеть не просто границу лесных массивов, а получить данные о составе пород отдельных деревьев в лесу», — сказал космонавт.