Командир МКС: гиперспектрометр позволяет с орбиты различить породы деревьев

МКС, 4 марта. /ТАСС/. Гиперспектрометр, установленный на российском сегменте Международной космической станции (МКС), позволяет получать с орбиты детальные спектральные изображения земной поверхности, различая, в частности, породы деревьев в лесных массивах. Об этом рассказал спецкор ТАСС на МКС, командир станции, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.
«Особенность этой аппаратуры в том, что она не просто делает снимок, а получает спектральную карту каждого объекта на Земле, то есть регистрирует изображение объекта в разных диапазонах частот по отдельности. С помощью этого прибора можно увидеть не просто границу лесных массивов, а получить данные о составе пород отдельных деревьев в лесу», — сказал космонавт.
Он пояснил, что гиперспектральные камеры формируют изображение подстилающей поверхности во множестве спектральных каналов. Прибор работает на борту российского сегмента МКС с июля 2024 года в рамках космического эксперимента «Ураган». В зависимости от задачи для конкретного сеанса съемки специалисты могут выбирать от 1 до 100 рабочих каналов из 180 доступных каналов спектрального разложения. Изображения фиксируются не только в видимом, но и в ближнем инфракрасном диапазоне.
По словам командира станции, аппаратура состоит из нескольких частей: платформы наведения, механического кронштейна и самого гиперспектрометра. Прибор установлен на иллюминатор № 9 российского модуля. С помощью специального программного обеспечения и подвижного кронштейна гиперспектрометр самостоятельно производит нацеливание на необходимую точку съемки, что не отнимает много времени у экипажа.