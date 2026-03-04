Эксперт Подольская: оснований для сокращения рабочего дня 6 марта нет

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Оснований для сокращения рабочего времени в пятницу, 6 марта, перед длинными выходными, которые будут в связи Международного женского дня, нет. Это будет полноценный рабочий день. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«По закону предпраздничным считается день, непосредственно предшествующий праздничной дате. Поскольку 8 марта в 2026 году выпадает на воскресенье, а ему предшествует суббота, именно она считается днем перед праздником. Соответственно, оснований для сокращения рабочего времени в пятницу нет», — сказала эксперт.
Она добавила, что в 2026 году Международный женский день, 8 марта, приходится на воскресенье. В соответствии с трудовым законодательством праздничный день переносится на следующий рабочий — понедельник, 9 марта. Таким образом, для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходными станут три дня подряд — с 7 по 9 марта включительно, а следующая неделя будет сокращенной и продлится четыре рабочих дня, сообщила Подольская.