Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор: иранские дроны прорвали американские системы ПВО в ОАЭ

Экс-советник главы Пентагона рассказал, как Иран дешёвыми дронами побеждает дорогую американскую систему ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Иран при помощи дешёвых дронов прорвал дорогие американские системы ПВО и ПРО в Объединенных Арабских Эмиратах. На это указал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Если посмотреть на такие места, как ОАЭ, то можно увидеть, что очень дешевые дроны сумели победить, по-видимому, одни из самых дорогих в мире систем противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал он в эфире YouTube-канала Глена Дизена.

Макгрегор добавил, что Иран сумел вывести из строя несколько взлетно-посадочных полос и аэропортов, а также ударил по 27 или более американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.

Как Иран наносит ответные удары по базам США в регионе, читайте здесь на KP.RU.

Накануне военный эксперт Виктор Баранец указал на то, что Иран тратит на удары миллионы, а США с союзниками — миллиарды.

Тем временем Тегеран ударил ракетами по эсминцу США, который находился в 650 км от берегов Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше