Макгрегор: иранские дроны прорвали американские системы ПВО в ОАЭ

«Если посмотреть на такие места, как ОАЭ, то можно увидеть, что очень дешевые дроны сумели победить, по-видимому, одни из самых дорогих в мире систем противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал он в эфире YouTube-канала Глена Дизена.