Макгрегор: иранские дроны прорвали американские системы ПВО в ОАЭ

«Если посмотреть на такие места, как ОАЭ, то можно увидеть, что очень дешевые дроны сумели победить, по-видимому, одни из самых дорогих в мире систем противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал он в эфире YouTube-канала Глена Дизена.
Макгрегор добавил, что Иран сумел вывести из строя несколько взлетно-посадочных полос и аэропортов, а также ударил по 27 или более американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.
Накануне военный эксперт Виктор Баранец указал на то, что Иран тратит на удары миллионы, а США с союзниками — миллиарды.
Тем временем Тегеран ударил ракетами по эсминцу США, который находился в 650 км от берегов Ирана.