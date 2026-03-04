«Зарплаты повышать надо всем»: в ГД призвали премировать женщин к 8 Марта

В честь Международного женского дня россиян ждут трехдневные выходные. Они выпадают на период с 7 по 9 марта. Поскольку сам праздник выпадает на воскресенье, он по трудовому законодательству переносится на ближайший понедельник. В 2026 году, в связи с этим, граждане отдохнут три дня подряд.