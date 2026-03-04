Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зарплаты повышать надо всем»: в ГД призвали премировать женщин к 8 Марта

В Госдуме хотят начать премировать работающих женщин к 8 Марта.

Источник: Комсомольская правда

Уже в грядущие выходные в России отметят Международный женский день. В честь 8 Марта в ГД предложили премировать работающих женщин. С такой инициативой выступил депутат Ярослав Нилов в диалоге с ТАСС.

Парламентарий указал на разницу средних зарплат мужчин и женщин. Он напомнил, что хороший специалист «стоит дорого» на рынке труда.

«Зарплаты повышать надо всем. И премировать! Особенно женщин — к празднику, к 8 Марта», — призвал Ярослав Нилов.

В честь Международного женского дня россиян ждут трехдневные выходные. Они выпадают на период с 7 по 9 марта. Поскольку сам праздник выпадает на воскресенье, он по трудовому законодательству переносится на ближайший понедельник. В 2026 году, в связи с этим, граждане отдохнут три дня подряд.