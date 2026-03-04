Кирилл Стегний стал исполняющим обязанности ректора ТГМУ во Владивостоке

В Тихоокеанском государственном медицинском университете официально представили нового руководителя. Исполняющим обязанности ректора назначен доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Кирилл Владимирович Стегний. Торжественное заседание ученого совета прошло с участием представителей Минздрава России и главы краевого ведомства Евгения Шестопалова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Директор департамента медицинского образования Артем Наркевич подчеркнул, что Тихоокеанский Медицинский уверенно сохраняет лидерские позиции на Дальнем Востоке и динамично развивается. Приказ о назначении Стегния зачитал директор департамента управления делами и кадров Леонид Лисовой.
Кирилл Стегний — выпускник Владивостокского государственного медицинского института. За его плечами большой опыт лечебной работы и руководящие должности в практическом здравоохранении и образовании. В своем обращении к коллективу он поблагодарил за доверие и обозначил главный вектор — подготовку высококвалифицированных кадров для региона.
Министр здравоохранения Приморья Евгений Шестопалов заверил, что правительство края окажет вузу и его руководителю полную поддержку.