Кирилл Стегний стал исполняющим обязанности ректора ТГМУ во Владивостоке

Кирилл Стегний — выпускник Владивостокского государственного медицинского института. За его плечами большой опыт лечебной работы и руководящие должности в практическом здравоохранении и образовании. В своем обращении к коллективу он поблагодарил за доверие и обозначил главный вектор — подготовку высококвалифицированных кадров для региона.