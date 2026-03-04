Какие привычки «съедают» деньги, предупредил эксперт

Многие сервисы, будь то стриминговые платформы или приложения, скрывают реальные расходы за регулярными списаниями, которые, казалось бы, очень малы — например, по 299 или 499 рублей в месяц. Однако, если посчитать годовой итог, получается значительная сумма, которая может неожиданно ударить по бюджету.