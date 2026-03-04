Какие привычки «съедают» деньги, предупредил эксперт

Глобальные потрясения продолжают оказывать влияние на рынок, процентные ставки по кредитам остаются на высоком уровне, а цифровая культура все больше внедряется в повседневную жизнь, незаметно влияя на семейные бюджеты, сообщает ИА DEITA.RU.
Финансовый эксперт Сергей Елин рассказал агентству «Прайм» о том, какие поведенческие ловушки сегодня особенно опасны и как их избежать. Одной из наиболее распространённых ошибок является взятие подписок по принципу «потом разберусь».
Многие сервисы, будь то стриминговые платформы или приложения, скрывают реальные расходы за регулярными списаниями, которые, казалось бы, очень малы — например, по 299 или 499 рублей в месяц. Однако, если посчитать годовой итог, получается значительная сумма, которая может неожиданно ударить по бюджету.
Следовательно, важно раз в квартал проводить привычную «чистку» подписок, оставляя только те, которые действительно используются и приносят пользу. Такой подход помогает не только экономить, но и сохранять контроль над расходами.
Следующая опасная ловушка — оплата товаров и услуг в рассрочку по принципу «0%» без тщательного изучения условий. В 2026 году многие торговые площадки активно продвигают такие предложения, скрывая за привлекательной рекламой множество нюансов: дополнительные комиссии, платные уведомления, навязчивые дополнительные услуги.
В результате даже отсутствие процентов не означает полностью безопасную сделку, поскольку зависимость от отсроченных платежей может привести к накоплению долга, особенно если не учитывать реальную финансовую нагрузку. Эксперт рекомендует использовать рассрочку исключительно в рамках строго установленных бюджетных лимитов и при чётком планировании сроков погашения.
Также важной проблемой является эффект «инфляции образа жизни». Когда доходы растут, многие автоматически начинают увеличивать траты — покупают новые гаджеты, усовершенствуют обстановку в квартире, чаще выбирают бизнес-класс и путешествуют.
В итоге дополнительный доход практически не превращается в накопления или инвестиции, а просто «съедается» привычками. Елин советует при повышении доходов здраво фиксировать уровень расходов минимум на полгода и направлять часть прироста в создание финансовых резервов или долгосрочные инвестиции, чтобы не попасть в ловушку постоянного роста затрат.
Третья проблема — хаотичное инвестирование по трендам. Рынок в 2025—2026 годах переполнен различными трендовыми финансовыми инструментами — от акций, связанных с развитием искусственного интеллекта, до облигаций на тему ESG. Много инвесторов, следуя популярным каналам и советам блогеров, вкладывают деньги без четкой стратегии и понимания целей.
Это создает риск потери средств и недостаточной защиты капитала. Эксперт рекомендует формировать инвестиционный портфель с учетом своих целей, горизонтов и степени готовности к рискам, а не гоняться за хайповыми новинками.
Наконец, важным фактором является игнорирование налоговой эффективности. В 2026 году налоговое законодательство усложнилось, и возможности законной оптимизации стали шире. Многие не используют такие инструменты, как индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), налоговые льготы на долгосрочные вложения или вычеты за лечение и образование.
Это означает, что можно ежегодно терять десятки тысяч рублей, не воспользовавшись своими правами. Совет эксперта — раз в год проводить «налоговый аудит»: проверять актуальность и правильность получения налоговых вычетов, структуру активов и отчетность по налогам.