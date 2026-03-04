Посол Джалали указал на бездействие международных институтов в ситуации с Ираном

Дипломат подчеркнул, что стороны-агрессоры должны понести наказание с последующими «компенсацией и гарантиями неповторения» инцидента. Он назвал происходящее «терроризмом».
«Исламская Республика Иран, подчеркивая свое законное право, возлагает прямую ответственность на агрессоров и их сторонников за правовые последствия и последствия для безопасности этих военных авантюр», — констатировал Казем Джалали.
Ночью 4 марта КСИР атаковал американский эсминец. Корабль находился в Индийском океане. Известно, что иранские военные произвели атаку с помощью ракет. По данным КСИР, нанесен удар также по судну-дозаправщику.
