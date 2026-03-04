Жителя Красноярска оштрафовали за незаконный новогодний салют

Жителя Красноярска оштрафовали за незаконный салют, который он запускал в запрещенное время — в период новогодних каникул. Напомним, что на протяжении более недели, с 30 декабря по 8 января, в Красноярском крае действовал указ губернатора на ограничение на использование пиротехники 2 класса опасности. Разрешены были только хлопушки, бенгальские огни.