Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Красноярска оштрафовали за незаконный новогодний салют

Мужчина запускал фейерверки в запрещенное для этого время.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Красноярска оштрафовали за незаконный салют, который он запускал в запрещенное время — в период новогодних каникул. Напомним, что на протяжении более недели, с 30 декабря по 8 января, в Красноярском крае действовал указ губернатора на ограничение на использование пиротехники 2 класса опасности. Разрешены были только хлопушки, бенгальские огни.

Мужчина установил салютную батарею «Буян» 7 января в сквере в Кировском районе города и использовал ее. После вину свою признал. Хотя указал, что не знал о запрете.

Мировой судья учел характер нарушения, личность пенсионера (ранее в поле зрения правоохранителей не попадал), его материальное и семейное положение. И ограничился предупреждением.