Жителя Красноярска оштрафовали за незаконный новогодний салют

Жителя Красноярска оштрафовали за незаконный салют, который он запускал в запрещенное время — в период новогодних каникул. Напомним, что на протяжении более недели, с 30 декабря по 8 января, в Красноярском крае действовал указ губернатора на ограничение на использование пиротехники 2 класса опасности. Разрешены были только хлопушки, бенгальские огни.
Мужчина установил салютную батарею «Буян» 7 января в сквере в Кировском районе города и использовал ее. После вину свою признал. Хотя указал, что не знал о запрете.
Мировой судья учел характер нарушения, личность пенсионера (ранее в поле зрения правоохранителей не попадал), его материальное и семейное положение. И ограничился предупреждением.