Эксперт Мокрышева: два региона лидируют по числу взрослых с избыточным весом

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 70% взрослого населения Мурманской и Калининградской областей сталкиваются с проблемой избыточной массы тела и ожирения, а в Пензенской, Смоленской и Курганской областях фиксируются самые высокие показатели по детскому ожирению. Об этом сообщила ТАСС директор государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России, заведующая кафедрой персонализированной и трансляционной медицины академик РАН Наталья Мокрышева.
«В Мурманской области порядка 74% взрослого населения сталкиваются с проблемой лишнего веса, в Калининградской этот показатель превышает 70%. Что касается детского ожирения, здесь мы оперируем скорректированными данными за 2023−2024 годы. Лидерами по этому показателю стали Пензенская область (20,5% детей), Смоленская (19,5%) и Курганская (18,6%). Высокие цифры также фиксируются в Псковской, Тверской областях, Якутии и Липецкой области», — сказала она.
По ее словам, регионы Северного Кавказа по-прежнему демонстрируют минимальные показатели. «Вероятно, это обусловлено традиционным укладом, особенностями диеты и более высокой физической активностью населения», — подытожила Мокрышева.
Всемирный день борьбы с ожирением отмечается 4 марта. Он проводится с 2015 года по инициативе Всемирной федерации ожирения — World Obesity Federation. Целью является привлечение внимания к проблеме роста случаев ожирения, предотвращения этой ситуации и лечению.