Эксперт Мокрышева: два региона лидируют по числу взрослых с избыточным весом

«В Мурманской области порядка 74% взрослого населения сталкиваются с проблемой лишнего веса, в Калининградской этот показатель превышает 70%. Что касается детского ожирения, здесь мы оперируем скорректированными данными за 2023−2024 годы. Лидерами по этому показателю стали Пензенская область (20,5% детей), Смоленская (19,5%) и Курганская (18,6%). Высокие цифры также фиксируются в Псковской, Тверской областях, Якутии и Липецкой области», — сказала она.