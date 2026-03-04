В ГД предложили закрепить в школьном меню лечебное и диетическое питание

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Законопроект, который закрепляет требование о наличии в детских учреждениях диетического и лечебного питания, направлен на отзыв в правительство. Поправки разработаны первым зампредом комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяной Буцкой («Единая Россия»), документ есть в распоряжении ТАСС.
Проектом предлагается дополнить закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» абзацем, который закрепляет, что основное питание в организованных детских коллективах утверждается руководителем организации и предусматривает дополнительное меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании. Меню в детских учреждениях должно отвечать принципам здорового питания и нормам обеспечения питанием детей. Нормы распространяются на питание в детских садах, школах, колледжах и детских лагерях.
Кроме того, инициатива вводит требование выделять достаточно средств из бюджета, чтобы не допустить ситуации их нехватки для обеспечения питания льготным категорий обучающихся.