В Новосибирск вылетел ещё один вывозной рейс из Дубая

Самолёт прибудет вечером 4 марта.

Источник: Комсомольская правда

Первый вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines из Дубая в Новосибирск вылетел изранним утром 4 марта. Самолет с бортовым номером рейса S7 5786 поднялся в воздух в 03:51 по местному времени.

— Воздушное судно выполняет рейс с полной пассажирской загрузкой. В связи с логистическими особенностями обратного пути предусмотрена техническая посадка в аэропорту Антальи (Турция) для дозаправки лайнера, — сообщили в S7.

Борт прибудет в аэропорт Толмачево ориентировочно в 19:10 по местному времени.

Напомним, ранее в Новосибирске приземлился самолёт авиакомпании FlyDubai.