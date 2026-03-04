В Новосибирск вылетел ещё один вывозной рейс из Дубая

Первый вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines из Дубая в Новосибирск вылетел изранним утром 4 марта. Самолет с бортовым номером рейса S7 5786 поднялся в воздух в 03:51 по местному времени.
— Воздушное судно выполняет рейс с полной пассажирской загрузкой. В связи с логистическими особенностями обратного пути предусмотрена техническая посадка в аэропорту Антальи (Турция) для дозаправки лайнера, — сообщили в S7.
Борт прибудет в аэропорт Толмачево ориентировочно в 19:10 по местному времени.
Напомним, ранее в Новосибирске приземлился самолёт авиакомпании FlyDubai.