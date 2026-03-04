Воду и тепло подают штатно после инцидента с падением льда под Хабаровском

Обрушение льда с водонапорной башни посёлке Чёрная Речка Хабаровского района не отразилось на подаче воды и тепла местным жителям. Об этом сообщила администрация Хабаровского района в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл 3 марта и привёл к повреждению трубы, подающей воду в башню. Подачу оперативно переключили на резервную линию, поэтому водоснабжение осталось в штатном режиме. Температура теплоснабжения соответствует графику, котельная работает без сбоев.
Администрация района находится в постоянной обратной связи с жителями. Специалисты внимательно следят за комментариями в социальных сетях и оперативно реагируют на любые сигналы. Обращений об отсутствии отопления или горячего водоснабжения не поступало.
После происшествия управляющая компания проверила внутридомовые системы отопления — всё в норме. Жителям рекомендуют звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 38−19−66 при любых неполадках с коммунальными услугами.