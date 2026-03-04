Названы регионы-лидеры по числу людей с избыточным весом: кто в РФ чаще сталкивается с проблемой ожирения

В Минздраве составили топ регионов по количеству местных с избыточным весом и ожирением. От этих недугов чаще всего страдают взрослые жители Мурманской и Калининградской областей. Так, проблемы с весом замечены у более чем 70% населения этих регионов. Так сообщила директор государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России Наталья Мокрышева в беседе с ТАСС.
Эксперт отметила, что минимальные показатели по этому признаку демонстрируют регионы Северного Кавказа. Она объяснила эту особенность укладом жизни и более высокой физической активностью населения.
«Что касается детского ожирения, здесь мы оперируем скорректированными данными за 2023−2024 годы. Лидерами по этому показателю стали Пензенская область (20,5% детей), Смоленская (19,5%) и Курганская (18,6%)» — рассказала Наталья Мокрышева.
По версии NYT, к ожирению также приводит телефонная зависимость. Подростки, получившие доступ к смартфону в раннем возрасте, страдают более высоким уровнем депрессии и имеют проблемы с весом и сном.