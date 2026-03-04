Названы города с самыми дешевыми и дорогими яйцами

«Наиболее низкими они (цены) оказались в Дзержинске: 57,3 рубля за десяток и Кузнецке: 59,4 рубля за десяток. Наиболее высокими — в Анадыре: 241,6 рубля за десяток и Олекминске: 213,8 рубля за десяток», — говорится в сообщении.