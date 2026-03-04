Названы города с самыми дешевыми и дорогими яйцами

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Самые дешевые яйца в России на начало февраля были в Дзержинске (Нижегородская область) и Кузнецке (Пензенская область), а самые дорогие — в чукотском Анадыре и якутском Олекминске, рассказали РИА Новости в Руспродсоюзе.
«Наиболее низкими они (цены) оказались в Дзержинске: 57,3 рубля за десяток и Кузнецке: 59,4 рубля за десяток. Наиболее высокими — в Анадыре: 241,6 рубля за десяток и Олекминске: 213,8 рубля за десяток», — говорится в сообщении.
В Руспродсоюзе добавили, что средние розничные цены на яйца в Москве составили порядка 118,3 рубля, а в Санкт-Петербурге — 112,9 рубля за десяток.