Мобильная бригада стоматологов отправляется на север Красноярского края

Как рассказали в региональном миндраве, нынешняя весенняя командировка запланирована в поселение Новорыбная, где живут около шестисот человек, в основном долганы, а также нганасаны и эвенки. В составе бригады семь специалистов: стоматолог-терапевт, хирург, ортопед, зубные техники, медсестра и инженер по обслуживанию оборудования. Для того, чтобы доставить на место почти тонну оборудования, инструментов и расходных материалов, потребуется вертолет.