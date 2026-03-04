Мобильная бригада стоматологов отправляется на север Красноярского края, она будет оказывать помощь жителям Таймыра, взрослым и детям, в рамках региональной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». В прошлые годы врачи работали в поселках Эвенкии, Туруханского округа, Таймыра и Тюхтетского округа (село Пасечное).
Как рассказали в региональном миндраве, нынешняя весенняя командировка запланирована в поселение Новорыбная, где живут около шестисот человек, в основном долганы, а также нганасаны и эвенки. В составе бригады семь специалистов: стоматолог-терапевт, хирург, ортопед, зубные техники, медсестра и инженер по обслуживанию оборудования. Для того, чтобы доставить на место почти тонну оборудования, инструментов и расходных материалов, потребуется вертолет.
Правительство Красноярского края заключило контракт со стоматологической клиникой на два года.