Мошенники крадут аккаунты в Telegram, используя новую схему обмана

Мошенники крадут аккаунты Telegram (18+) через поддельные чаты. Преступники выдают себя за администраторов и обманом получают коды доступа к аккаунтам.
Аферисты активно атакуют пользователей мессенджера, предлагая «перейти в новый чат» из-за якобы утери администратором доступа. На самом деле это схема для кражи аккаунтов. Об этом предупредило управление МВД по борьбе с киберпреступностью.
Злоумышленники пишут участникам групп, что чат переезжает, и для входа нужно подтвердить, что пользователь — человек, а не робот. Жертве предлагают нажать кнопку и ввести пятизначный код. Этот код — ключ к авторизации в Telegram. Его передача даёт мошенникам полный доступ к аккаунту.
В ведомстве напомнили, что настоящие администраторы никогда не просят присылать коды из SMS или уведомлений мессенджера. Пользователям советуют игнорировать подобные сообщения и не переходить по сомнительным ссылкам, передает ТАСС.
Арсений Луговой.