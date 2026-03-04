Ричмонд
Мошенники крадут аккаунты в Telegram, используя новую схему обмана

Аферисты представляются администраторами мессенджера.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мошенники крадут аккаунты Telegram (18+) через поддельные чаты. Преступники выдают себя за администраторов и обманом получают коды доступа к аккаунтам.

Аферисты активно атакуют пользователей мессенджера, предлагая «перейти в новый чат» из-за якобы утери администратором доступа. На самом деле это схема для кражи аккаунтов. Об этом предупредило управление МВД по борьбе с киберпреступностью.

Злоумышленники пишут участникам групп, что чат переезжает, и для входа нужно подтвердить, что пользователь — человек, а не робот. Жертве предлагают нажать кнопку и ввести пятизначный код. Этот код — ключ к авторизации в Telegram. Его передача даёт мошенникам полный доступ к аккаунту.

В ведомстве напомнили, что настоящие администраторы никогда не просят присылать коды из SMS или уведомлений мессенджера. Пользователям советуют игнорировать подобные сообщения и не переходить по сомнительным ссылкам, передает ТАСС.

Арсений Луговой.