Мошенники крадут аккаунты в Telegram, используя новую схему обмана

Злоумышленники пишут участникам групп, что чат переезжает, и для входа нужно подтвердить, что пользователь — человек, а не робот. Жертве предлагают нажать кнопку и ввести пятизначный код. Этот код — ключ к авторизации в Telegram. Его передача даёт мошенникам полный доступ к аккаунту.