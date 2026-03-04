Ричмонд
Несостоявшиеся предприниматели: харзы нашли забытые SD-карты в заповеднике Приморья

Хищники лишь поиграли с забытым в снегу пакетом и бросили его на месте.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники национального парка в Приморье спустя несколько лет раскрыли тайну исчезновения пакета с SD-картами для фотоловушек. Выяснилось, что забытое в снегу имущество нашли и исследовали местные хищники — харзы, сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

«Оказалось, несмотря на то, что ежедневно мимо пакетика проходили разные животные, только любопытная харза обратила на него внимание и позвала друга его исследовать. Хищники бегали с находкой, а потом, потеряв к ней интерес, бросили рядом с местом обнаружения. И никакой порчи имущества!», — говорится в сообщении.

Несколько лет назад во время установки фотоловушек сотрудники обронили пакетик с картами памяти в глубоком снегу. Обнаружить пропажу сразу не удалось, и о ней практически забыли.

Спустя время работник нацпарка, вернувшийся в этот же район для проверки оборудования, с удивлением наткнулся на тот самый пакет. Карты лежали на земле целыми и невредимыми. А разгадать головоломку помогли кадры с фотоловушки.

Напомним, что недавно фотоловушка национального парка «Земля леопарда» запечатлела прыжок такого интересного зверька, как харза. В России он проживает только на Дальнем Востоке. Из-за небольшого полета в прыжке сотрудники заповедника шуточно назвали его «летягой».