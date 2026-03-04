Несостоявшиеся предприниматели: харзы нашли забытые SD-карты в заповеднике Приморья

«Оказалось, несмотря на то, что ежедневно мимо пакетика проходили разные животные, только любопытная харза обратила на него внимание и позвала друга его исследовать. Хищники бегали с находкой, а потом, потеряв к ней интерес, бросили рядом с местом обнаружения. И никакой порчи имущества!», — говорится в сообщении.