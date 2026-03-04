Мошенники подделывают аккаунты Российского Красного Креста: вот зачем им это нужно

Мошенники подделывают аккаунты и боты Российского Красного Креста. Для этого они используют различные вариации, похожие на название организации.
«За эти четыре года мы зафиксировали не менее 50 таких случаев. Как правило, мошенники используют в названиях и никнеймах разные вариации слов Красный Крест — red_cross, redcross_ru, krasni_krest и похожие», — цитирует сообщение РКК РИА Новости.
При этом аферисты используют в качестве фото профиля логотип Российского Красного Креста или Международного Комитета Красного Креста. Иногда отличить поддельный аккаунт трудно, так как он очень похож на настоящий, подчеркнули в организации.
Ранее сообщалось, что мошенники якобы от имени Красного Креста связываются с родственниками военнопленных и вынуждают их оставить личные данные и различные суммы денег на подозрительных сайтах.
Псевдосотрудники РКК контактируют с женами и матерями военнослужащих, которые находятся в плену или пропали без вести, либо отправляют сообщения через мессенджеры, уверяя в том, что их родственники попали в список на обмен.
