Мошенники подделывают аккаунты Российского Красного Креста: вот зачем им это нужно

Аферисты более 50 раз подделывали аккаунты Российского Красного Креста.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники подделывают аккаунты и боты Российского Красного Креста. Для этого они используют различные вариации, похожие на название организации.

«За эти четыре года мы зафиксировали не менее 50 таких случаев. Как правило, мошенники используют в названиях и никнеймах разные вариации слов Красный Крест — red_cross, redcross_ru, krasni_krest и похожие», — цитирует сообщение РКК РИА Новости.

При этом аферисты используют в качестве фото профиля логотип Российского Красного Креста или Международного Комитета Красного Креста. Иногда отличить поддельный аккаунт трудно, так как он очень похож на настоящий, подчеркнули в организации.

Ранее сообщалось, что мошенники якобы от имени Красного Креста связываются с родственниками военнопленных и вынуждают их оставить личные данные и различные суммы денег на подозрительных сайтах.

Псевдосотрудники РКК контактируют с женами и матерями военнослужащих, которые находятся в плену или пропали без вести, либо отправляют сообщения через мессенджеры, уверяя в том, что их родственники попали в список на обмен.

Напомним, во время обновления приложения банка мошенники могут снять все ваши деньги. Как защититься от угрозы, рассказываем здесь на KP.RU.