Ученый назвал регион, в который в марте вернется зима

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Оттепель в Нижегородской области скоро закончится и в регион вернется зима, наступление настоящей весны жители почувствуют в конце марта, заявил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
«По предварительным данным, март должен быть в пределах нормы или чуть-чуть теплее. Это значит, что март будет фактически зимним. Зима еще вернется в регион — и снег еще будет, и морозы. То есть погода еще проявит зимний характер. По крайней мере, где-то до 20-х чисел марта, я так считаю», — сказал Любов.
По его словам, установившаяся в начале недели в Нижегородской области температура от 0 до плюс 2 градусов долго не продержится.
«То, что сейчас тает, это еще не весна, это только оттепель. Я думаю, что весна придет в свой срок. Обычно у нас в третьей декаде марта начинается активное снеготаяние. И по многолетним данным, где-то к концу первой декады апреля снег на полях сходит полностью, в лесах — на неделю позднее. В городе весна приходит пораньше, конечно, поскольку очень быстро тротуары протаивают. Думаю, к концу марта в городе мы уже почувствуем наступление весны», — заявил фенолог.
Он отметил, что, учитывая прошедшие обильные снегопады и большое количество накопившегося снега, таять он будет медленно. «По крайней мере, где-нибудь до первой декады апреля снег точно будет все еще таять. Я не думаю, что за два-три дня растает такая масса», — сказал ученый.
Любов заявил, что «на апрель-май прогноз достаточно оптимистический: и в апреле будет теплее немного, и в мае будет теплее, чем обычно».