Ученый назвал регион, в который в марте вернется зима

«То, что сейчас тает, это еще не весна, это только оттепель. Я думаю, что весна придет в свой срок. Обычно у нас в третьей декаде марта начинается активное снеготаяние. И по многолетним данным, где-то к концу первой декады апреля снег на полях сходит полностью, в лесах — на неделю позднее. В городе весна приходит пораньше, конечно, поскольку очень быстро тротуары протаивают. Думаю, к концу марта в городе мы уже почувствуем наступление весны», — заявил фенолог.