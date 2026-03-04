США уничтожили 17 иранских кораблей, включая подводную лодку

Вооруженные силы США подтвердили уничтожение 17 иранских кораблей, среди которых оказалась и подводная лодка. Об этом во вторник сообщил адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования (СЕНТКОМ).
В своем заявлении адмирал Купер отметил, что среди уничтоженных судов находится наиболее исправная подводная лодка, которая теперь имеет пробоину в корпусе. «К настоящему моменту мы уничтожили 17 иранских кораблей, в том числе наиболее исправную подводную лодку, у которой теперь пробоина в корпусе», — сказал Купер.
Эти действия являются частью более широкой стратегии США по обеспечению безопасности в регионе и сдерживанию иранской агрессии на море. Видеозапись его выступления была размещена на официальной странице командования в социальной сети X.
По словам экспертов, уничтожение такого количества иранских судов может существенно повлиять на военно-морские возможности Ирана и изменить баланс сил в регионе.
Ранее сообщалось, что Иран запустил ракеты по Израилю, Иордании и Катару.