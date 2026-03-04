Ричмонд
В СЕНТКОМ назвали число военных-участников операции против Ирана на стороне США

Глава СЕНТКОМ Купер: в операции против Ирана участвуют 50 тысяч военных США.

Источник: Комсомольская правда

США задействовали более 50 тысяч своих военных для реализации операции против Ирана. Кроме того, участвует 200 американских истребителей. Такими данными поделился глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер на странице СЕНТКОМ в соцсети Х.

Адмирал пояснил, что американцы выставят еще более серьезные силы. Он заявил, что подкрепление уже «находится в пути».

«Более 500 тыс. военнослужащих, 200 истребителей, 2 авианосца, а также бомбардировщики США участвуют в этой операции», — сказал в видеообращении Брэд Купер.

В ночь на 4 марта иранские военные ликвидировали американский истребитель. В небе уничтожен военный самолет F-15. Как пишет агентство Tasnim, истребитель ВС США сбит силами подразделения противовоздушной обороны армии Ирана. Это уже не первый уничтоженный военный самолет ВС США.

