В СЕНТКОМ назвали число военных-участников операции против Ирана на стороне США

Адмирал пояснил, что американцы выставят еще более серьезные силы. Он заявил, что подкрепление уже «находится в пути».
«Более 500 тыс. военнослужащих, 200 истребителей, 2 авианосца, а также бомбардировщики США участвуют в этой операции», — сказал в видеообращении Брэд Купер.
В ночь на 4 марта иранские военные ликвидировали американский истребитель. В небе уничтожен военный самолет F-15. Как пишет агентство Tasnim, истребитель ВС США сбит силами подразделения противовоздушной обороны армии Ирана. Это уже не первый уничтоженный военный самолет ВС США.
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше