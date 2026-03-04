В Госдуме рассказали, сколько могут вернуть россияне за занятия спортом

«Общий лимит социальных налоговых вычетов на спорт, лечение, обучение и негосударственное пенсионное обеспечение составляет 150 тысяч рублей в год. Именно от этой суммы рассчитывается возврат. Например, если вы потратили на свой абонемент в фитнес 100 тысяч рублей, государство вернет вам 13 тысяч. Если оплатили занятия двоих детей, потратив по 70 тысяч на каждого, общая сумма расходов составит 140 тысяч, и вы получите обратно 18 200 рублей. Максимальный возврат 19 500 рублей положен тем, чьи суммарные расходы на спорт достигли или превысили 150 тысяч рублей за год. Это может быть комбинация затрат за себя, детей и родителей-пенсионеров», — подчеркнул он.