Самолёт МЧС РФ забрал из Азербайджана 117 россиян, эвакуированных из Ирана

«Самолёт вылетел из азербайджанского аэропорта Ленкорани», — уточнило в министерстве.
Спецборт доставит их в Москву. В число эвакуированных входят 54 ребёнка. При перелёте пассажиров сопровождают врачи отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ, которые при необходимости готовы оказать помощь.
Вывоз россиян был организован по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова. Ил-76, который забрал их в Азербайджане, вылетел 3 марта из подмосковного аэропорта Жуковский.
Напомним, 3 марта сообщалось, что посольство России в Тегеране призвало российских граждан покинуть территорию Ирана в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Дипломаты советуют выбирать маршруты через город Астара в Азербайджане или через Нурдуз в Армению. Кроме того, сотрудники посольства просят россиян проявлять осторожность и бдительность при передвижении.
Ранее МЧС России показало кадры прибытия в Москву самолета Ил-76 с россиянами, вывезенными из Израиля через Египет. Спецбортом доставили дипломатических работников и членов их семей. Всего в РФ прибыли 84 человека, в том числе 38 детей.