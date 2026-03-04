Самолёт МЧС РФ забрал из Азербайджана 117 россиян, эвакуированных из Ирана

Напомним, 3 марта сообщалось, что посольство России в Тегеране призвало российских граждан покинуть территорию Ирана в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Дипломаты советуют выбирать маршруты через город Астара в Азербайджане или через Нурдуз в Армению. Кроме того, сотрудники посольства просят россиян проявлять осторожность и бдительность при передвижении.