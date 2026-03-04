Ричмонд
За убийство, изнасилование и похищение казахстанцу грозит пожизненный срок

Пожизненное заключение ожидает главного подозреваемого по делу о тройном преступлении в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сами преступления произошли 6 сентября в поселке Кызылкайрат. По версии следствия, мужчина вместе с соучастниками убил местного жителя, похитил его двухлетнюю племянницу, а также изнасиловал мать ребенка.

Как передает Almaty.tv, на скамье подсудимых в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области трое человек, двое из них несовершеннолетние. На последнем заседании гособвинитель запросил для главного фигуранта пожизненный срок.

«Мужчину обвиняют сразу по 12 статьям», — говорится в репортаже.

Его предполагаемым сообщникам прокурор запросил по девять лет лишения свободы. Потерпевшая сторона поддержала позицию гособвинения.

