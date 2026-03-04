С 29 марта Владивосток и Сибирцево свяжет ежедневная электричка

Пригородное сообщение на направлении «Владивосток — Сибирцево» станет удобнее и доступнее. С 29 марта по согласованию с краевым минтрансом здесь запускают дополнительный ежедневный электропоезд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Теперь утренняя электричка № 6301, которая раньше ходила только до Кипарисово, продлена до станции Сибирцево. Отправление из Владивостока в 7:48, прибытие в Уссурийск в 9:54, конечная — в 11:00.
Обратно из Сибирцево можно будет уехать в 14:46. В Уссурийск поезд прибудет в 15:51, а во Владивосток — в 18:18. Составы будут следовать со всеми остановками.
В компании «Экспресс Приморья» пояснили: продление маршрута сделает движение более тактовым и повысит транспортную доступность для жителей края. Пассажиры смогут планировать поездки с комфортом.