Эксперты рассказали, как мужчины выбирают подарки на 8 Марта

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Три четверти российских мужчин испытывают трудности при выборе подарка на 8 Марта, при этом чаще они дарят их жене или партнерше, чем маме, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.
Так, большинство мужчин (69%) покупают подарки к 8 Марта каждый год. Еще 19% делают это время от времени и лишь 5% никогда не участвуют в поздравлениях. При этом чаще всего мужчины планируют дарить подарки жене или партнерше — 67%, маме — 58%, ребенку — 23% и сестре — 22%.
«Несмотря на регулярность покупок, 74% мужчин признаются, что испытывают трудности при выборе подарка. Мужчинам старшего возраста выбирать проще: доля тех, кому это дается легко, у них выше, чем в среднем», — добавили в компании.
Отмечается, что на выбор подарка в первую очередь влияют личные предпочтения (60%) и бюджет (53%). За год заметно выросла ориентация на бюджет — с 43% до 53%. Молодежь чаще обращает внимание на удобство покупки, рекомендации и рекламу, тогда как старшее поколение стало чаще учитывать только цену, добавили аналитики.
При этом на поиск подарка 34% мужчин тратят от одного до трех часов, еще 27% — более трех часов. Молодежь в среднем уделяет этому больше времени, чем старшее поколение.
Чаще всего в качестве подарка выбирают цветы — 73%, сладости — 42% и косметику — 41%. При этом молодежь чаще остальных дарит сладости (48%), сертификаты на услуги (41%), одежду и аксессуары (30%) и путешествия (10%).