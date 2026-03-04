Эксперты рассказали, как мужчины выбирают подарки на 8 Марта

Так, большинство мужчин (69%) покупают подарки к 8 Марта каждый год. Еще 19% делают это время от времени и лишь 5% никогда не участвуют в поздравлениях. При этом чаще всего мужчины планируют дарить подарки жене или партнерше — 67%, маме — 58%, ребенку — 23% и сестре — 22%.