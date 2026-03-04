Откуда берутся гигантские суммы в квитанциях за ЖКУ?

Напомним, что в 2023 году повышение платы за капремонт вызвало у жителей бурю негодования. Тогда минимальный размер взноса вырос на 40,91% (до 14,81 рубля за «квадрат»), чего ранее не случалось никогда. Власти уверяли, что основной причиной «коллапса» стало резкое подорожание стройматериалов и необходимость повышать зарплату строителям, но оптимизма людям это не прибавило. Уральцы писали многочисленные письма в правительство и РЭК Свердловской области, в том числе в стихах: «Не доводите до греха — снижайте цены ЖКХ!» Однако чиновники выдержали все нападки со стороны населения: тариф остался неизменным.