Откуда берутся гигантские суммы в квитанциях за ЖКУ?

Тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов не позволяет закрыть все потребности ветшающего жилья в регионе. Для 100-процентной реализации программы его необходимо увеличить более чем в полтора раза.
Почувствуйте разницу.
Такое заявление сделал руководитель Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов. Сегодня жители Среднего Урала платят 18,81 рублей за «квадрат» общей площади квартиры. При этом реальная стоимость капремонта, по его словам, составляет порядка 30 рублей. Это почти на 60% больше нынешнего тарифа.
«Сметная стоимость стройматериалов и ресурсов выросла в прошлом году примерно на 20%, — сообщил Суханов. — Мы же подняли взносы только на 7,6%, что явно недостаточно. Фонд ограничивается лишь четырьмя видами работ в каждом доме. При тарифе в 30 рублей мы могли бы выполнять 6−7 видов работ».
Глава фонда признаёт: большое значение имеет не только «экономика», но и возможность людей полностью оплачивать реальную стоимость капремонта. Насколько на самом деле повысят взносы — пока никто не знает. Решение будет приниматься на уровне правительства Свердловской области. При этом следует помнить: в сентябре у нас пройдут выборы в Госдуму РФ и в ЗакСО, и любое увеличение тарифов избиратели «не поймут». Поэтому власти будут тщательно взвешивать все моменты, связанные, в том числе, с возможностью что-то субсидировать.
К слову, вместе с величиной взносов в регионе растут долги населения. По информации на 1 января 2026 года общая задолженность по капремонту составила 4,1 млрд рублей. Но львиная доля этой суммы сформировалась в первые несколько лет программы, когда люди не очень верили, что она будет работать.
Напомним, что в 2023 году повышение платы за капремонт вызвало у жителей бурю негодования. Тогда минимальный размер взноса вырос на 40,91% (до 14,81 рубля за «квадрат»), чего ранее не случалось никогда. Власти уверяли, что основной причиной «коллапса» стало резкое подорожание стройматериалов и необходимость повышать зарплату строителям, но оптимизма людям это не прибавило. Уральцы писали многочисленные письма в правительство и РЭК Свердловской области, в том числе в стихах: «Не доводите до греха — снижайте цены ЖКХ!» Однако чиновники выдержали все нападки со стороны населения: тариф остался неизменным.
Дома и метры.
По данным Суханова, программа капремонта в 2026 году станет самой масштабной в истории, власти собираются освоить порядка 11,5 млрд рублей. (Годом ранее эта цифра составляла 7,5 млрд.) В нынешнем году фонд планирует капитально отремонтировать в регионе порядка 900 многоквартирных домов. Но эта цифра ни о чём не говорит, так как многое зависит от площади конкретных МКД.
Например, сегодня в областном центре ремонтируется дом, где только фасад и крыша стоят 120 млн рублей. Это 14 тысяч квадратных метров, что сравнимо с объёмом капремонта всех домов в каком-нибудь небольшом муниципалитете. То есть сравнивать нужно не количество зданий, а количество метров. Домов может быть меньше, а «квадратов» больше.
Увы, но никуда не делись проблемы с подрядчиками. В 2025 году одна компания без опыта работы выиграла капремонт сразу в пяти муниципалитетах. Однако по трём территориям договоры были расторгнуты: организация не смогла «вытянуть» программу, у неё не хватило оборотных средств.
Отдельная тема — замена лифтов. В среднем регион обновляет примерно 80−100 подъёмных механизмов в год, в 2026 году в рамках программы капремонта будет заменено примерно полсотни. Девятиэтажный пассажирский лифт вместе с пусконаладочными работами стоит 5,5 млн рублей. Лифт на 12 этажей — уже 6,5 млн. Производят их либо на территории РФ, либо в Беларуси.
Между тем если по итогам 2025 года дома, находящиеся на спецсчетах, не заменили лифты, сроки работы которых истекли, их могут автоматически («насильственно») перевести в «общий котёл». Речь в данном случае идёт о жизни и безопасности людей, поэтому спрашивать собственников никто не станет, а заменой лифтового оборудования займётся регоператор.
Откуда такие суммы?
Начало нынешнего года тоже не слишком порадовало уральцев. Получив квитанции за январь, жители Екатеринбурга были неприятно удивлены итоговой суммой (особенно — за отопление). У некоторых она выросла на 30−60%. В конце прошлого года столица Урала перешла на новую систему начислений платежей на тепло (так называемая альтернативная котельная), но такого повышения никто не ожидал.
Правда, в Едином расчётном центре (биллинговый оператор Екатеринбурга в сфере начислений за ЖКУ) ничего удивительного в новых суммах не видят. Обычно индексация тарифов происходит летом (с 1 июля), но в этом году привычная схема изменилась: в связи с повышением НДС к 1 января РЭК пересмотрела тарифы на все коммунальные услуги. При этом следующая индексация коммуналки перенесена с июля на октябрь.
Ряд изменений также вступил в силу в декабре. Это повышение коэффициента, который применяется для расчётов за воду (если у вас не установлены счётчики). Кроме того, в январе, как правило, увеличивается потребление воды и электроэнергии (из-за праздничных дней люди больше времени проводят дома). Свою роль сыграли низкие температуры на улице: отопление — самый дорогой компонент в квитанции.
Сроки сместились.
Ещё одна важная новость: с 1 марта 2026 года срок оплаты квитанций за ЖКУ сдвинулся на пять дней вперёд, то есть с 10-го на 15-е число каждое месяца. Соответствующие изменения уже внесены в Жилищный кодекс РФ. Они продлевают, соответственно, и сроки доставки платёжек. Установленные даты являются едиными и обязательными для всех.
Одновременно меняется срок учёта задолженности и начисления пеней: задолженностью считается неоплаченная сумма с 16-го числа месяца выставления платёжного документа.
А вот механизм расчёта пеней остался прежним: при неоплате ЖКУ (или неполной оплате) их начинают начислять с 31-го дня просрочки в размере 1/300, а с 91-го дня — 1/130 ключевой ставки ЦБ РФ (если она не превышает 9,5%). При этом по взносам на капитальный ремонт действует одна величина — 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня.