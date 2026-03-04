Суд в Хабаровском крае взыскал с фельдшера 468 тыс. рублей за досрочное увольнение

В соответствии с условиями договора и программой поддержки медработников она получила от государства единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Однако проработала в больнице менее года вместо положенных пяти лет. После досрочного расторжения договора возникла обязанность вернуть полученные средства.