Суд в Хабаровском крае взыскал с фельдшера 468 тыс. рублей за досрочное увольнение

Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края рассмотрел иск Министерства здравоохранения Мурманской области к бывшей медработнице, которая досрочно расторгла трудовой договор, заключённый в рамках программы поддержки медицинских работников.

Источник: Комсомольская правда

Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как установлено судом, между ГОБУЗ «Кандалакшская центральная районная больница» и ответчицей, имеющей медицинское образование и переехавшей в Мурманскую область из другого региона, был заключён трудовой договор. Женщина принята на работу фельдшером в поликлинику на квотируемое рабочее место.

В соответствии с условиями договора и программой поддержки медработников она получила от государства единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Однако проработала в больнице менее года вместо положенных пяти лет. После досрочного расторжения договора возникла обязанность вернуть полученные средства.

Суд взыскал с ответчицы остаток выплаты в размере 422,7 тысячи рублей, а также неустойку 45,5 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма взыскания составила 468,2 тысячи рублей. Решение суда вступило в законную силу.