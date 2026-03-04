Сирены накрыли Хабаровский край во время проверки системы оповещения

В Хабаровском краеХабаровский край утром 4 марта прошла плановая проверка системы оповещения населения, сообщает hab.aif.ru.
Всё началось в 10:30, когда дикторы теле- и радиокомпаний предупредили о запуске. А уже в 10:40 более 500 сирен одновременно взяли воздух — громкий, тянущий сигнал «Внимание всем!» развернулся сразу в нескольких городах и посёлках.
Проверка длилась до 10:45. Жителям рекомендовали включить радио или телевидение: в эфире шло информационное сообщение о проведении тестирования. Многие, по словам местных, невольно прислушались — напоминание о том, что система должна работать безотказно в любую минуту, всегда действует отрезвляюще.
В правительстве отметили, что проверка прошла штатно, оборудование сработало на всей территории края. Такие тесты, уверяют специалисты, помогают заранее выявлять слабые места и поддерживать готовность системы, от которой в критический момент зависит слишком многое.