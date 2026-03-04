Сирены накрыли Хабаровский край во время проверки системы оповещения

Всё началось в 10:30, когда дикторы теле- и радиокомпаний предупредили о запуске. А уже в 10:40 более 500 сирен одновременно взяли воздух — громкий, тянущий сигнал «Внимание всем!» развернулся сразу в нескольких городах и посёлках.