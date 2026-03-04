СМИ: Российских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер

Около 200 туристов из России принуждают покинуть до 7 марта круизный лайнер Celestyal Journey, который застрял в столице Катара с 28 февраля. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили двое туристов.
— Пассажирам разрешили находиться на судне до 08:00 7 марта. Дальнейшие действия и планы нам не разъяснили. Около 200 россиян там застряло, — рассказал РИА Новости собеседник из Челябинска, у которого на лайнере находится 69-летняя мама с внуком.
При этом у женщины нет денег на жизнь в случае выселения с судна, а перевести средства некуда, потому что российские карты в Катаре не работают.
Туристы направили обращение в российское посольство в Катаре. Они попросили взять ситуацию на контроль и разъяснить порядок дальнейших действий, а также помочь во взаимодействии с круизной компанией Celestyal Cruises. В ответном письме от посольства говорится, что туристов включили в список для учета граждан России, ожидающих рейсы в РФ, сказано в статье.
Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает работу по эвакуации россиян из ОАЭ. Перевозчик запланировал на среду, 4 марта, два специальных рейса из Дубая: один в Москву, другой в Краснодар.