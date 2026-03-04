В Приморье задержали четырех человек за рубку леса на 6,7 миллиона рублей

При осмотре двух участков, которые относятся к зелёной зоне, силовики насчитали 42 пня сырорастущих деревьев ясеня и ильма. Рядом остановили ЗИЛ-131. В кузове машины лежали колотые дрова, которые по породам совпадают со спиленными деревьями. Машину, древесину и бензопилы, которые использовали при заготовке, полицейские изъяли.