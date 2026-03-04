В Приморье задержали четырех человек за рубку леса на 6,7 миллиона рублей

В защитных лесах Спасского округа Приморья правоохранители нашли незаконную рубку ясеня и ильма. Ущерб от спила деревьев оценили более чем в 6,7 млн рублей. По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, на местах спила задержали четырёх местных жителей. Мужчины, по информации полиции, ранее к уголовной ответственности не привлекались.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела «Спасский» вместе с представителями краевого министерства лесного хозяйства выехали в защитные леса Спасского сельского участкового лесничества. Там они обнаружили свежие спилы ценных пород. Общий объём незаконно заготовленной древесины превысил 24 кубометра.
При осмотре двух участков, которые относятся к зелёной зоне, силовики насчитали 42 пня сырорастущих деревьев ясеня и ильма. Рядом остановили ЗИЛ-131. В кузове машины лежали колотые дрова, которые по породам совпадают со спиленными деревьями. Машину, древесину и бензопилы, которые использовали при заготовке, полицейские изъяли.
На месте задержали четырёх жителей Спасского района 1962, 1979, 1983 и 1988 годов рождения.
По материалам проверки ущерб лесному фонду Российской Федерации оценили в 6 717 611 рублей. Для таких преступлений эта сумма считается особо крупным размером.
Сейчас следственный отдел межмуниципального отдела «Спасский» возбудил уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ о незаконной рубке лесных насаждений с причинением особо крупного ущерба. Эта статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.