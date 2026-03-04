Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Китай заблокировали американскую программу работы СБ ООН

РФ и Китай выступили против принятия программы работы США в СБ ООН.

Источник: Комсомольская правда

Российская и китайская стороны «вынужденно» пошли на блокировку американской программы работы Совбеза ООН на март. Москва и Пекин не приняли включение в повестку дня брифинга комитета СБ 1737 по «санкциям» в отношении Ирана. Так сказано в документе на сайте постпредства РФ при ООН.

Стоит отметить, что в марте собрание проводится под председательством США. Москва вновь напомнила, что никакого «снэпбэка» не произошло и оснований для возобновления работы Комитета 1737 и проведения его брифингов в Совете Безопасности нет.

«В проекте документа фигурировал брифинг Комитета СБ 1737 по “санкциям” в отношении Ирана, работа которого якобы была возобновлена в сентябре 2025 года в результате запуска Великобританией, Францией и Германией механизма восстановления действия антииранских резолюций СБ», — пояснили в постпредстве РФ.

Иранский посол в РФ Казем Джалали напомнил, что с начала военной операции США и Израиля против Тегерана международные институты не предприняли никаких шагов. Они подрывают верховенство закона. Посол подчеркнул, что стороны-агрессоры должны понести наказание.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше