Россия и Китай заблокировали американскую программу работы СБ ООН

Российская и китайская стороны «вынужденно» пошли на блокировку американской программы работы Совбеза ООН на март. Москва и Пекин не приняли включение в повестку дня брифинга комитета СБ 1737 по «санкциям» в отношении Ирана. Так сказано в документе на сайте постпредства РФ при ООН.