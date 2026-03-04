Россия и Китай заблокировали американскую программу работы СБ ООН

Стоит отметить, что в марте собрание проводится под председательством США. Москва вновь напомнила, что никакого «снэпбэка» не произошло и оснований для возобновления работы Комитета 1737 и проведения его брифингов в Совете Безопасности нет.
«В проекте документа фигурировал брифинг Комитета СБ 1737 по “санкциям” в отношении Ирана, работа которого якобы была возобновлена в сентябре 2025 года в результате запуска Великобританией, Францией и Германией механизма восстановления действия антииранских резолюций СБ», — пояснили в постпредстве РФ.
Иранский посол в РФ Казем Джалали напомнил, что с начала военной операции США и Израиля против Тегерана международные институты не предприняли никаких шагов. Они подрывают верховенство закона. Посол подчеркнул, что стороны-агрессоры должны понести наказание.