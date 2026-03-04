Жители Новосибирской области стали на 11% реже покупать витамины

В стране витамины дорожают из-за проблем с импортным сырьем для групп В, С, Е, D и Омега-3. В Новосибирской же области подешевели витамины А, Е, К, микроэлементы и поливитамины. Именно на них, а также на витамин С, местные жители стали предъявлять наименьший спрос.