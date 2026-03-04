Жители Новосибирской области стали на 11% реже покупать витамины

В Новосибирской области зафиксировано аномальное снижение цен на витамины и БАДы — на 1% при общероссийском подорожании на 5%. Однако это не стимулирует спрос: по данным «Контур. Маркета», он упал на 11%. Покупатели уходят на маркетплейсы, где цены в среднем на 17% ниже, чем в традиционных аптеках.
В стране витамины дорожают из-за проблем с импортным сырьем для групп В, С, Е, D и Омега-3. В Новосибирской же области подешевели витамины А, Е, К, микроэлементы и поливитамины. Именно на них, а также на витамин С, местные жители стали предъявлять наименьший спрос.
Другие категории лекарств в регионе дорожают. По данным Новосибирскстата, препараты вне списка жизненно важных в январе прибавили в цене 1,6%. Таурин подорожал на 0,2%, травяные экстракты — на 2,1%, валерьянка в таблетках — на 3%.
