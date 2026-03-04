Десятки танкеров скопились по обе стороны Ормузского пролива

Десятки танкеров и грузовых судов скопились по обе стороны Ормузского пролива после его закрытия Ираном. Об этом свидетельствуют данные портала для отслеживания судов Vesselfinder.
При этом сам Ормузский пролив, как видно на картах, остается практически пустым.
Военные Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Об этом 4 марта сообщил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде. По его словам, в настоящее время движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию невозможно.
Ранее советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что Иран не пропустит через Ормузский пролив ни одно судно, сообщило 2 марта иранское агентство ISNA.
Иранские СМИ передали, что атаковано еще одно судно, «пытавшееся незаконно пройти» через Ормузский пролив.
1 марта КСИР сообщил, что иранские военные произвели ракетные атаки на три танкера Соединенных Штатов Америки и Британии в районе Персидского залива и Ормузского пролива.
Незадолго до этого КСИР совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Он подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет.