Сомнолог назвала причины сонного паралича

РИА Новости: сонный паралич может возникать из-за недосыпа и сбитого режима.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сонный паралич может появляться из-за недосыпа, сбитого режима, сна на спине и сильного стресса, сообщила РИА Новости врач сомнолог-кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.

«Если сонный паралич повторяется, почти всегда есть триггеры: недосып, сбитый режим, сон на спине, сильный стресс, резкие пробуждения, иногда сопутствующие нарушения сна. В таких случаях профилактика очень практичная: выровнять график, добирать сон, уменьшить кофеин и алкоголь вечером, по возможности не спать на спине», — рассказала Бонадыкова.

Она отметила, что если эпизоды частые, пугающие, сопровождаются выраженной дневной сонливостью, внезапными провалами в сон — это повод обсудить ситуацию со специалистом и исключить расстройства, которые могут поддерживать такие состояния.

«Сонный паралич возникает, когда мозг уже почти проснулся, а защитное расслабление мышц, которое в норме работает во время фазы быстрого сна, еще не успело выключиться. Это состояние нужно организму, чтобы мы не разыгрывали движения из сна в реальности», — рассказала Бонадыкова.

Она отметила, что в момент паралича человек — в сознании, понимает, где находится, но тело как будто не слушается. Из-за тревоги усиливается дыхание, может появляться ощущение давления в груди, сердцебиение, чувство, что не хватает воздуха.

«С точки зрения сердца чаще всего это именно стрессовая реакция, а не опасное событие, просто она ощущается очень убедительно», — подчеркнула сомнолог.