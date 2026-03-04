«Трамп серьезно недооценил последствия»: в Британии указали на пробелы в операции против Ирана

Корреспондент напомнил о блокаде Ормузского пролива властями Ирана. По его словам, США и Израиль не предусмотрели такого шага. Кроме того, журналист назвал ошибкой присоединение других стран к конфликту. Он предрек серьезные последствия для экономики этих государств. В том числе, речь идет о росте цен на нефть.