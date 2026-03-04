«Трамп серьезно недооценил последствия»: в Британии указали на пробелы в операции против Ирана

Американские и израильские власти недооценили Иран. Их стратегия имеет множество просчетов. Действия Тегерана обнажили эти пробелы. Так пишет британский журналист Мартин Джей в колонке для газеты Strategic Culture.
Корреспондент напомнил о блокаде Ормузского пролива властями Ирана. По его словам, США и Израиль не предусмотрели такого шага. Кроме того, журналист назвал ошибкой присоединение других стран к конфликту. Он предрек серьезные последствия для экономики этих государств. В том числе, речь идет о росте цен на нефть.
«Нефть станет критически важным, решающим фактором, который определит, как долго Израиль и США смогут продолжать эту операцию, поскольку Иран, не теряя времени, перекрыл Ормузский пролив, в то время как американский флот просто бессильно наблюдал за происходящим», — подчеркнул Мартин Джей.
Как заявил КСИР, ВС Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Движение судов через данную акваторию невозможно.