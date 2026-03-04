За неприятный запах из квартиры могут оштрафовать на 20 тысяч

Если из квартиры воняет, а соседи жалуются, то собственнику могут выписать крупный штраф, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
Эксперт объяснила, что если собственник нарушает санитарно-эпидемиологические правила, то в квартире может появиться неприятный запах. К примеру, если держать много животных в помещении или не убирать мусор, добавила Леонова. В этом случае соседи могут пожаловаться.
За такие нарушение собственника квартиры накажут штрафом от 500 до 1000 рублей. Для юридических лиц штраф серьезней — 20 тысяч рублей, сообщила эксперт.
Кроме того, если запах появился из-за большого количества животных, то их принудительно заберут у нерадивого собственника. Данная мера направлена не только для защиты соседей, но и самих животных, проживающих в ужасных условиях, рассказала Ольга Леонова в беседе с РИА «Новости».
Сергей Ветров