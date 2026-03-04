За неприятный запах из квартиры могут оштрафовать на 20 тысяч

Кроме того, если запах появился из-за большого количества животных, то их принудительно заберут у нерадивого собственника. Данная мера направлена не только для защиты соседей, но и самих животных, проживающих в ужасных условиях, рассказала Ольга Леонова в беседе с РИА «Новости».