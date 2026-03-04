Разбитая свадьба: Кто заплатит за драку и сломанную посуду в ресторане

Однако ситуация может быть сложнее. В договоре на проведение банкета часто указывается, что заказчик (тот, кто арендовал зал) несёт ответственность за действия своих гостей. Кроме того, рестораны нередко устанавливают штрафные расценки, при которых стоимость одной тарелки или бокала может значительно превышать их реальную цену.