В центре Перми построят новую школу

В Перми на улице Пушкина напротив Центрального рынка построят новую школу на 1050 учеников, сообщили в Министерстве строительства Пермского края. Проект уже получил одобрение госэкспертизы.
Новое учреждение представляет собой четырехэтажный комплекс общей площадью более 18 тысяч кв. м. В здании будут оборудованы общие учебные классы, а также специализированные кабинеты для уроков информатики, химии и физики с лаборантскими и иностранного языка.
Кроме того, в новой школе появятся столярная и слесарная мастерские, кухня и кабинет домоводства для уроков труда. В здании построят современную библиотеку с читальным залом, столовую на 550 учеников, актовый и два спортивных зала.
На внутреннем дворе со стороны улицы Луначарского обустроят стадион с мини-футбольным полем, беговыми дорожками, универсальной площадкой для баскетбола и волейбола, а также появится площадка с тренажерами и зоной для отдыха с качелями, скамейками и игровыми площадками.