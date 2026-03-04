Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Перми построят новую школу

Проект здания на 1050 учеников прошел госэкспертизу.

Источник: пресс-служба Министерства строительства Пермского края

В Перми на улице Пушкина напротив Центрального рынка построят новую школу на 1050 учеников, сообщили в Министерстве строительства Пермского края. Проект уже получил одобрение госэкспертизы.

Новое учреждение представляет собой четырехэтажный комплекс общей площадью более 18 тысяч кв. м. В здании будут оборудованы общие учебные классы, а также специализированные кабинеты для уроков информатики, химии и физики с лаборантскими и иностранного языка.

Кроме того, в новой школе появятся столярная и слесарная мастерские, кухня и кабинет домоводства для уроков труда. В здании построят современную библиотеку с читальным залом, столовую на 550 учеников, актовый и два спортивных зала.

На внутреннем дворе со стороны улицы Луначарского обустроят стадион с мини-футбольным полем, беговыми дорожками, универсальной площадкой для баскетбола и волейбола, а также появится площадка с тренажерами и зоной для отдыха с качелями, скамейками и игровыми площадками.