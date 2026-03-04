В ОП напомнили о штрафах за оскорбления в интернете: отвечать придётся и за хамство в личных сообщениях

Штраф за оскорбления в сети интернет (сообщения либо комментарии) может достигать 700 тысяч рублей. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
За оскорбительный пост или комментарий в соцсети наступает административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ, напомнил он. Привлечь нарушителя могут не только если он разместил оскорбительное сообщение в групповом чате или на общедоступной странице, то есть публично, но и в случае, если оскорбление было нанесено в личной переписке.
Максимальный штраф за оскорбление в личной переписке для физических лиц составляет 5 тыс. рублей, для должностных — до 50 тыс., а для юридических — до 200 тыс. рублей, напомнил Машаров.
В случае публичного оскорбления эти суммы увеличиваются соответственно до 5 тыс., 100 тыс. и 700 тыс. рублей.
Ранее россиянам напомнили о наказании за мат в интернете.
Тем временем адвокат Еременко объяснила, что грань между эмоциональным высказыванием и правонарушением зачастую тонка, и в спорных случаях может назначаться лингвистическая экспертиза.