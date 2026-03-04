В ОП напомнили о штрафах за оскорбления в интернете: отвечать придётся и за хамство в личных сообщениях

За оскорбительный пост или комментарий в соцсети наступает административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ, напомнил он. Привлечь нарушителя могут не только если он разместил оскорбительное сообщение в групповом чате или на общедоступной странице, то есть публично, но и в случае, если оскорбление было нанесено в личной переписке.