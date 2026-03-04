Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен самый непьющий регион России

Минздрав назвал Чечню самым непьющим регионом России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Чеченская Республика стала самым непьющим регионом России, следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства за январь 2026 года, показатель потребления чистого спирта составил в Чечне 0,07 литра этанола на душу населения. Также в лидерах оказались Ингушетия и Дагестан, где он составил 0,63 литра и 0,93 литра соответственно.

Кроме того, в список самых непьющих регионов вошли Кабардино-Балкарская-Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Ставропольский край.

Данных о новых регионах не представлено.