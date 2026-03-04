Стал известен самый непьющий регион России

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Чеченская Республика стала самым непьющим регионом России, следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства за январь 2026 года, показатель потребления чистого спирта составил в Чечне 0,07 литра этанола на душу населения. Также в лидерах оказались Ингушетия и Дагестан, где он составил 0,63 литра и 0,93 литра соответственно.
Кроме того, в список самых непьющих регионов вошли Кабардино-Балкарская-Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Ставропольский край.
Данных о новых регионах не представлено.