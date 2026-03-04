Мошенники начали предлагать россиянам «горящие» туры на весну

«Описание схемы: с приближением тепла активизируются предложения “срочных” и “горящих” туров. Мошенники создают поддельные сайты-клоны известных турагентств или взламывают аккаунты реальных менеджеров по туризму в социальных сетях. Потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны (Египет, Турция, Сочи) с требованием 100% предоплаты. После получения денег “турагент” исчезает, а сайт или аккаунт блокируется», — рассказали там.