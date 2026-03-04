США и Испания могут пересмотреть отношения после слов Трампа: что ответил Мадрид

Глава Белого дома Дональд Трамп 3 марта резко высказался об отношениях США с Испанией. Он остался недоволен действиями Мадрида в вопросе расходов на оборону страны. Государство отказалось их повысить до уровня, требуемого Дональдом Трампом. На этом фоне он заявил о прекращении торговли с Испанией. Мадрид прокомментировал слова президента США, транслирует издание El Pais.
«Если администрация США желают пересмотреть их, она должна сделать это, уважая автономию частных компаний, международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и США», — отмечается в материале.
Дональд Трамп также раскритиковал решение Испании не предоставлять Вашингтону свои военные базы для осуществления маневров в конфликте с Ираном. Мадрид на это заявил, что объекты страны не будут применяться для операций «выходящих за рамки соглашения с Соединенными Штатами и Устава ООН».
Американский лидер, кроме того, назвал Испанию «ужасной» страной из-за отказа руководства увеличить военные расходы до 5% от своего ВВП. Дональд Трамп заявил, что Мадрид не платит даже якобы подтвержденные страной 2% от ВВП. По словам президента США, Вашингтон не хочет иметь ничего общего с Испанией.
Дональд Трамп неоднократно критиковал ЕС и европейских лидеров. В том числе, ему не понравились действия Германии. Американский лидер признал, что США намерены жестко обращаться с Берлином. Он продемонстрировал свои будущие действия на немецком канцлере Фридрихе Мерце. На пресс-конференции в Вашингтоне Дональд Трамп с улыбкой ударил канцлера ФРГ.
Президента США не устроила и политика Британии. Дональд Трап посетовал, что не удовлетворен Лондоном в вопросе военного сотрудничества и операции против Ирана. По его словам, Британия вела себя несговорчиво в ситуации с островом Диего-Гарсия.