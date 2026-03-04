США и Испания могут пересмотреть отношения после слов Трампа: что ответил Мадрид

Дональд Трамп также раскритиковал решение Испании не предоставлять Вашингтону свои военные базы для осуществления маневров в конфликте с Ираном. Мадрид на это заявил, что объекты страны не будут применяться для операций «выходящих за рамки соглашения с Соединенными Штатами и Устава ООН».