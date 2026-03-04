Ричмонд
Жителей Иркутской области предупредили о проверке систем оповещения 4 марта

В областном центре дополнительно проверят систему оповещения транспортной безопасности на Академическом мосту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В среду, 4 марта 2026 года, с 10 до 12 часов по местному времени в Иркутской области пройдет комплексная проверка систем оповещения населения. Сирены и уличные громкоговорители включат по всему региону. Также информацию передадут по радио и телевидению.

— В областном центре дополнительно проверят систему оповещения транспортной безопасности на Академическом мосту. С 10:50 до 11:10 там прозвучат сирены и голосовое сообщение, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и ничего не предпринимать. Это плановая проверка.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка везла в автобусе 3 миллиона рублей для мошенников, но вор их опередил. Он выкрал деньги из сумки и сбежал. Подробности.

