Жителей Иркутской области предупредили о проверке систем оповещения 4 марта

В среду, 4 марта 2026 года, с 10 до 12 часов по местному времени в Иркутской области пройдет комплексная проверка систем оповещения населения. Сирены и уличные громкоговорители включат по всему региону. Также информацию передадут по радио и телевидению.
— В областном центре дополнительно проверят систему оповещения транспортной безопасности на Академическом мосту. С 10:50 до 11:10 там прозвучат сирены и голосовое сообщение, — уточнили в пресс-службе городской администрации.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и ничего не предпринимать. Это плановая проверка.
