ТАСС: самолет МЧС с покинувшими Иран россиянами приземлился в Жуковском

На борту находятся 117 человек, среди которых 54 ребенка.

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 4 марта. /ТАСС/. Спецборт МЧС РФ доставил на родину россиян, покинувших Иран через наземные пункты пропуска в на границе с Азербайджаном, передает корреспондент ТАСС.

Самолет Ил-76 приземлился в аэропорту Жуковского. На его борту 117 россиян, в том числе 54 ребенка, которые ранее выехали из Ирана через Азербайджан. Борт забрал их из аэропорта Ленкорани.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
