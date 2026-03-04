ТАСС: самолет МЧС с покинувшими Иран россиянами приземлился в Жуковском

Самолет Ил-76 приземлился в аэропорту Жуковского. На его борту 117 россиян, в том числе 54 ребенка, которые ранее выехали из Ирана через Азербайджан. Борт забрал их из аэропорта Ленкорани.
