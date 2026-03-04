Омской области выделят финансирование на ремонт 110 учреждений образования

До конца года в Омской области с участием средств федерального бюджета будут отремонтированы 110 учреждений образования. Договоренностью об этом была достигнута в ходе встречи губернатора Виталия Хоценко с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в Москве.
Как рассказал Виталий Хоценко, на данный момент в Омской области идет ремонт на 41 объекте образования: в школах, детских садах и студенческих общежитиях. При этом сохраняется потребность учреждений образования в капитальном ремонте и регион рассчитывает на получение федеральной финансовой поддержки.
По итогам встречи было принято решение об участии федерального бюджета в ремонте 110 учреждений образования в Омской области. В списке — колледжи, детские сады и школы. Масштабную ремонтную кампанию планируется провести до конца 2028 года.
