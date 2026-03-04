Эксперт Кулемзин: клеточные технологии помогут увеличить срок жизни до 100 лет

«Существуют разные гипотезы того, почему человек стареет, разные причины, значительный вклад точно вносят сюда процессы воспаления. И в этом плане правильная коррекция работы иммунной системы для предотвращения избыточного воспаления совершенно точно продлевает жизнь. Нам нужно достичь такого уровня и фундаментальной биологии, и практической медицины, чтобы мы могли адресно убирать ненужные воспалительные процессы, отставляя нужные. Тогда мы сможем в значительной степени замедлять старение», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о том, что позволит продлить продолжительность жизни до 100 лет.